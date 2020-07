Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu se afla pe lista celor 59 de tari scutite de carantina la sosirea in Anglia. Romanii vor fi obligati sa se izoleze timp de 14 zile la sosire.Lista intra in vigoare incepand cu 10 iulie. Pe lista nu se regasesc nici China, SUA, Suedia si Portugalia, ceea ce inseamna ca, la sosire,…

- Persoanele care vin din tari membre ale UE si Spatiului Economic European in care numarul cazurilor noi de imbolnavire din ultimele 14 zile raportate la 100.000 de locuitori este mai mic sau egal cu cel din Romania in perioada similara sunt exceptate de la carantina/izolare. Lista staetelor care indeplinesc…

- Institutul National de Sanatate Publica a publicat lista tarilor din zona verde de coronavirus. Ea a intrat in vigoare in noaptea de luni spre marti, la ora 0:00. Persoanele asimptomatice care vin in Romania din statele din zona verde sunt exceptate de la... The post Noua lista a țarilor din zona verde…

- Ziarul Unirea LISTA statelor din care persoanele asimptomatice care vin in Romania nu trebuie sa intre in izolare sau carantina LISTA statelor din care persoanele asimptomatice care vin in Romania nu trebuie sa intre in izolare sau carantina Avand in vedere ca a fost aprobata lista statelor pentru care…

- Franta va institui carantina la domiciliu pentru 14 zile in cazul persoanelor venite din Spania si Regatul Unit, ca raspuns dupa masura similara luata de aceste doua tari pentru persoanele revenite dintr-o calatorie internationala in vederea prevenirii aparitiei de noi cazuri de COVID-19 importate,…

- Masura intra in vigoare pe 8 iunie. Printre categoriile exceptate se afla lucratorii sezonieri din agricultura. Franța este pregatita sa aplice o masura de reciprocitate imediat ce decizia britanica devine efectiva.

- "Luam nota de decizia guvernului britanic si regretam" aceasta, a reactionat vineri ministrul de interne francez, in timp ce Regatul Unit a anuntat ca va impune o carantina obligatorie la domiciliu de 14 zile pentru persoanele care sosesc din strainatate, relateaza AFP. "Franta este gata sa puna in…

- Guvernul de la Londra va institui incepand cu data de 8 iunie carantina obligatorie la domiciliu timp de 14 zile pentru aproape toate persoanele venite in Regatul Unit dintr-o calatorie internationala, masura adoptata pentru prevenirea unor noi cazuri de COVID-19 importate, a anuntat vineri ministrul…