- Sistemul implementat in Anglia de testare si urmarire a „contactilor” persoanelor infectate cu coronavirus, care a costat 23 miliarde de lire (32 miliarde de dolari), nu a avut un impact clar asupra evolutiei epidemiei de COVID-19, a apreciat Comisia pentru conturile publice a parlamentului, denuntand…

- Amsterdam a devenit cel mai mare centru financiar al Europei și a detronat Londra. O consecința fireasca a Brexit-ului, spun analiștii financiari. Acest lucru s-a intamplat, potrivit unei analize Reuters, dupa ce tot ceea ce inseamna Brexit a forțat investitorii din Uniunea Europeana sa foloseasca platformele…

- In lume circula in momentul de fata circa 4.000 de variante ale noului coronavirus care provoaca COVID-19 si de aceea toti producatorii de vaccinuri, inclusiv Pfizer si AstraZeneca, incearca sa-si imbunatateasca vaccinurile deja produse, a declarat joi un oficial britanic, citat de Reuters, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson a afirmat, joi, ca este prea devreme de spus cand se vor incheia restrictiile nationale din Anglia legate de coronavirus, in timp ce decesele zilnice provocate de Covid-19 ating noi recorduri, iar spitalele devin tot mai aglomerate, transmite Reuters preluat de agerpres.…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat vineri starea de ''incident major'' in capitala britanica, avertizand ca noul coronavirus se raspandeste incontrolabil in acest oras si spitalele risca sa fie coplesite daca oamenii nu respecta restrictiile. ''Situatia la Londra este acum critica, cu…

- Atacurile cibernetice au costat cetatenii si companiile din Rusia pana la 3.600 miliarde de ruble (49 de miliarde de dolari) anul acesta, se arata intr-un raport publicat luni de cea mai mare banca a tarii, Sberbank, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Rusia i-a incurajat pe cetateni sa…

- Danemarca a identificat 33 de infectari cu noua tulpina de coronavirus care se raspandeste rapid in unele zone din Marea Britanie, potrivit autoritatilor, relateaza Reuters. Institutul de stat pentru vaccinuri (SSI), autoritatea daneza pentru boli infectioase, a afirmat intr-un raport publicat miercuri…

- Premierul Boris Johnson a anunțat noi restricții in Marea Britanie, dupa ce in ultima saptamana țara a suferit o explozie de cazuri noi de coronavirus: “Cu inima grea trebuie sa va spun ca nu putem continua planurile de Craciun asa cum erau. Consider sincer ca nu exista alta alternativa”, a spus Boris…