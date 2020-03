Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au decedat de coronavirus in Germania, acestea fiind primele victime din aceasta tara, anunta autoritatile de la Berlin, citate publicatia Der Spiegel.O persoana in varsta de 89 de ani a decedat in Essen, iar un alt deces s-a inregistrat in Heinsberg. Acestea sunt primele decese…

- Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se mentine pe primul loc, cu 80.695 de cazuri, dintre care 3.097 de decese.In ultimele 24 de ore, Italia in inregistrat 133 de noi decese, ceea ce majoreaza la 366 numarul total de morti de la…

- Italia a inregistrat 36 de noi deecese cauzate de coronavirus in ultimele 24 de ore, ceea ce face ca bilantul sa ajunga la 233 de morti. Numarul persoanelor infectate in Italia pana acum cu Covid-19 este 5.883, potrivit cifrelor prezentate sambata, informeaza AFP.

- Autoritațile au confirmat vineri alte doua cazuri de coronavirus in Romania. Primul - un barbat de 51 de ani, din județul Olt, care a intrat in contact cu barbatul de 71 de ani, din Suceava, diagnosticat cu COVID - 19 dupa ce s-a intors din Italia. Al...

- Un australian in varsta de 78 de ani, fost pasager pe nava de croaziera Diamond Princess, a murit, duminica dimineata, la un spital din Perth, din cauza coronavirusului, au anuntat autoritatile australiene, potrivit AFP preluat de news.roSotia barbatului, in varsta de 79 de ani, care s-a infectat…

- Autoritațile din Norvegia au anunțat, miercuri, primul caz de coronavirus. Agenția de Sanatate Publica a țarii a confirmat informația, relateaza BBC . Este vorba despre o persoana care s-a intors din China la sfarșitul saptamanii trecute și a fost izolata la domiciliu. De asemenea, Georgia a confirmat…

- Croatia si Austria au confirmat marti primele cazuri de infectare cu Covid-19. In cazul Croatiei, este vorba despre o persoana tanara, care prezinta simptome usoare. Austria a raportat doua cazuri in regiunea Tirol.

- Avand in vedere evoluția situației din Italia, autoritațile din Romania au dispus luarea unor masuri speciale pentru limitarea și prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus. La nivelul județului Bistrița-Nasaud au sosit deja primele 20 de costume speciale, acestea urmand sa fie utilizate de personalul…