Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Donald Trump s-a pronuntat in favoarea unei reluari cat mai rapide a competitiilor sportive din Statele Unite, oprite din cauza pandemiei de coronavirus, care a lovit puternic tara sa, informeaza presa americana. "Trebuie sa reluam sporturile noastre. M-am saturat sa vad meciuri de baseball…

- Ultimele bilanturi spaniole sunt incurajatoare si urmeaza sa inceapa un declin al epidemiei noului coronavirus, a anuntat joi premierul spaniol Pedro Sanchez, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Incendiul incepe sa fie controlat”, a declarat seful Guvernului in Parlament, care se pregatestea…

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate…

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate sa vad cat de repede…

- Presedintele Donald Trump a anuntat duminica, ca va extinde liniile distanțare sociala la nivel național pentru inca 30 de zile. O revenire brusca din impulsul sau de a redeschide țara, deoarece pandemia de coronavirus continua sa faca ravagii, scrie CNN. „Vom prelungi recomandarile noastre pana pe…

- Marile lanturi de cinematografe din Statele Unite, cea mai importanta piata din industria cinematografica, au anuntat aproape simultan inchiderea salilor de proiectii din intreaga tara dupa ce Casa Alba a recomandat evitarea adunarilor la care participa mai mult de 10 persoane, relateaza EFE.…

- China a depasit varful epidemiei de coronavirus, a anuntat joi Comisia Nationala de Sanatate, conform Reuters. Numarul de noi contaminari zilnice cu noul coronavirus in China a scazut la 15, a anuntat joi Ministerul Sanatatii, cel mai scazut nivel de la debutul publicarii statisticilor, la jumatatea…

- In timp ce virusul ucigaș face sa tremure intreaga planeta, din China, corespondentul in Hong Kong al publicației “Le Point” transmite unele vești incurajatoare: se pare ca China “incepe sa culeaga roadele masurilor sale drastice in lupta impotriva epidemiei“. “Numarul cazurilor de contaminați cu coronavirus…