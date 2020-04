Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a discutat cu omologul sau american Donald Trump despre o cooperare intre cele doua tari in lupta impotriva noului coronavirus, in contextul in care Ministerul brazilian al Sanatatii si-a exprimat ingrijorarea fata de nivelul infectarilor si cu privire la o lipsa…

- Cele mai accesate retele de socializare din lume, Facebook si Instagram, au sters inregistrarile video cu presedintele brazilian Jair Bolsonaro, dupa ce acesta a facut o baie de multime. Facebook a precizat ca imaginile transmit un mesaj gresit cu privire la pandemia de coronavirus, informeaza marti…

- Twitter a sters duminica doua postari de pe contul oficial al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, in care acesta a pus sub semnul intrebarii masurile de izolare decise in contextul combaterii epidemiei de COVID-19, motivand ca acestea "au incalcat regulile" retelei de socializare, informeaza…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a decis joi includerea activitatilor religioase in categoria serviciilor esentiale care trebuie sa functioneze in continuare in perioada de izolare in contextul epidemiei COVID-19, transmit AFP si EFE. Decretul prezidential in acest sens, publicat…

- Cu toate ca Sao Paulo, cel mai populat oras din America de Sud, a intrat in carantina, presedintele brazilian Jair Bolsonaro a denuntat marti o „isterie” in jurul pandemiei COVID-19 si a facut apel la mentinerea activitatilor economice.

- Inchiderea granitelor pentru a combate raspandirea noului coronavirus va fi probabil necesara, dar o astfel de masura va trebui sa fie decisa la nivel european, a declarat joi seara presedintele francez Emmanuel Macron, relateaza AFP. ''Vom avea, fara indoiala, masuri de control,…

- Cinci membri ai Congresului american se aflau luni de bunavoie in carantina, dintre care cel putin doi republicani au avut contacte cu presedintele Donald Trump dupa ce au fost expusi la coronavirus, noteaza AFP. Un membru al Camerei Reprezentantilor, Matt Gaetz, chiar a calatorit luni…