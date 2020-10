Coronavirus: Preşedintele algerian, transferat în Germania pentru ''examene medicale'' Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune, in varsta de 74 de ani, a fost transferat miercuri seara in Germania pentru ''examene medicale aprofundate'', a declarat presedintia dupa anuntarea unor cazuri suspecte de infectare cu noul coronavirus in anturajul sefului statului, relateaza AFP.



Cu o zi inainte, presedintia a afirmat ca presedintele Tebboune, fumator, a fost internat intr-o unitate de ingrijiri specializate de la spitalul central al armatei din Alger, dar ca starea sa de sanatate nu prezinta ''niciun motiv de ingrijorare''.



Presedintia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele algerian Abdelmadjid Tebboune, in varsta de 74 de ani, a fost transferat miercuri seara in Germania pentru ''examene medicale aprofundate'', a declarat presedintia dupa anuntarea unor cazuri suspecte de infectare cu noul coronavirus in anturajul sefului statului, relateaza AFP, potrivit…

- Numarul cazurilor de coronavirus este in crestere in majoritatea tarilor din Europa. Franta a inregistrat aproape 19.000 de infectari in ultimele 24 de ore, iar Germania a avut ieri un salt de 4.000 de cazuri fata de ziua precedenta. Și Bulgaria a raportat un record: 437 de persoane au fost infectate…

- Germania a trecul pe culoare roșie privind coronarovirusul. Astfel, s-au inregistrat in ultimele 24 de ore 2.673 de noi contagieri, un nou record de la jumatatea lunii aprilie, dupa ce a depasit de doua ori in cateva zile pragul de 2.500 de cazuri, potrivit Institutului Robert Koch (RKI). Numarul total…

- Creșterea numarului de noi cazuri de coronavirus se observa nu numai in Moldova, ci și in intreaga lume. Acest lucru are legatura cu reluarea procesului de invațamint, insa sistemul sanatații va face fața – pentru aceasta avem toate cele necesare. Despre aceasta a declarat Igor Dodon in cadrul emisiunii…

- Ungaria considera ca noua propunere facuta de presedintia germana in exercitiu a Uniunii Europene de a conditiona viitorul ajutor al UE de respectarea statului de drept este 'inacceptabila', a declarat marti ministrul ungar al justitiei, Judit Varga, intr-o reactie pe Facebook, citata de Reuters.…

- Germania, care detine presedintia semestriala a Consiliului UE, va propune armonizarea restrictiilor de calatorie decise de statele membre din cauza pandemiei de COVID-19, a declarat luni o sursa europeana, citata de AFP. Potrivit acestei surse, propunerea va fi supusa miercuri la Bruxelles…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko i-a ordonat sambata ministrului sau al apararii sa ia "masurile cele mai stricte" pentru a apara integritatea teritoriala a tarii, scena unei ample miscari de protest dupa controversatele alegeri prezidentiale din 9 august, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- Sotia lui Aleksei Navalnii a facut un apel catre presedintele Putin de a permite activistului opozitiei ruse sa fie transportat in Germania, pentru a primi ingrijire medicala. Navalnii este in coma, iar sustinatorii sai afirma ca el a fost otravit intentionat. Ambulanta germana aeriana este pregatita…