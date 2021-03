Premierul Italiei, Mario Draghi, i-a cerut miercuri presedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sa accelereze reactia Uniunii la epidemia de coronavirus, in special in privinta vaccinurilor, transmite AFP. "Obiectivul prioritar de a apasa acceleratia reactiei europene la COVID-19, in special in ceea ce priveste vaccinurile, a fost in centru schimbului de puncte de vedere", arata un comunicat al cancelariei prim-ministrului dupa o convorbire telefonica a celor doi lideri. Glad to speak to Prime Minister Draghi tonight. We discussed cooperation on vaccine production & delivery. We…