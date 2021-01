Politia catalana a pus capat sambata unei petreceri rave care se desfasura cu circa 300 de participanti de 40 de ore pentru a sarbatori sosirea Anului Nou intr-un hangar in apropiere de Barcelona in plina pandemie, relateaza AFP. Foto: (c) Marti Segura Ramoneda/REUTERS "Ii vom urmari in justitie pe organizatori si pe toti participantii", a declarat politia - Mossos de Esquadra - pe Twitter, subliniind ca amenda pentru participantii la aceasta petrecere clandestina la Llinars del Valles, localitate situata la 30 km nord-est de Barcelona, va depasi 3.000 de euro. Foto: (c) Marti Segura Ramoneda/REUTERS…