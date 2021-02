Coronavirus: Petrecerile ilegale proliferează la Madrid, în pofida restricţiilor sanitare Petrecerile ilegale care incalca restrictiile sanitare pentru prevenirea COVID-19 prolifereaza la fiecare sfarsit de saptamana la Madrid, unde politia municipala a intrerupt in acest weekend 418 de astfel de petreceri, relateaza luni EFE. Aceste petreceri prolifereaza mai ales in weekenduri, desi sunt total interzise in contextul situatiei de urgenta impusa de cel de-al treilea val de coronavirus. Intre 5 si 7 februarie, agentii de politie au intervenit in 395 de petreceri ilegale, potrivit surselor municipale. Aceste petreceri incalca in mod repetat normele sanitare, precum distantarea sociala,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

