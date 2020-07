Coronavirus: Peste 50.000 de noi contaminări în 24 de ore în SUA, un record Cel putin 52.898 de noi infectii cu coronavirus au fost inregistrate in Statele Unite in 24 de ore, un nivel record de la inceputul pandemiei, potrivit datelor afisate miercuri la orele 20.30 (joi, 00.30 GMT) de universitatea americana Johns Hopkins, potrivit AFP. Noile contaminari ridica la circa 2,7 milioane numarul total de cazuri detectate pe teritoriul american. Numarul deceselor in ultimele 24 de ore se ridica la 706, bilantul pandemiei in SUA fiind de 128.028 de morti. Nivelul noilor cazuri detectate in Statele Unite este cel mai ridicat de la aparitia Sars-Cov-2, iar spitalizarile cresc… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

