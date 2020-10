Perchezitii au avut loc joi dimineata la domiciliul si birourile ministrului sanatatii francez Olivier Veran, in cadrul unei anchete judiciare privind gestionarea crizei sanitare, a anuntat Ministerul Sanatatii de la Paris intr-un comunicat, transmite agentia France Presse. De asemenea, au fost efectuate perchezitii la directorul general al sanatatii, Jerome Salomon. Investigatiile sunt desfasurate in urma unei plangeri ale unor pacienti si familii ale victimelor COVID-19 la Curtea de Justitie a Republicii (CJR), singura instanta abilitata sa judece acte comise de membri ai guvernului in exercitarea…