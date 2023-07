In intreaga lume, pandemia Covid-19 poate parea o amintire indepartata. Dar in Cipru, un alt coronavirus este inca in centrul atenției. De cateva luni, pisicile de pe aceasta insula din estul Mediteranei sunt afectate de o epidemie de peritonita infecțioasa felina (FIP). 300.000 de pisici, ucise de coronavirus Cipru, supranumita „insula pisicilor”, este devastata de un coronavirus felin foarte contagios, aflat in mutație Versiunea originala a virusului este prezenta la 90% dintre pisicile din țara, despre care se crede ca sunt peste un milion Un activist a estimat ca 300.000 de pisici au murit…