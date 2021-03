Coronavirus: Palestinienii primesc 100.000 de doze de vaccin chinezesc

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Beijing a anuntat vineri sanctiuni impotriva a noua personalitati britanice, printre care parlamentari de rang inalt, precum si patru entitati acuzate de „raspandire de minciuni” cu privire la drepturile omului in Xinjiang, regiune autonoma in nord-vestul Chinei, relateaza agerpres, preluand…

- Serbia va fi prima tara europeana care va produce vaccinul chinezesc Sinopharm impotriva Covid-19, a anuntat joi presedintele Aleksandar Vucic, noteaza AFP, potrivit Agerpres. Un acord pentru construirea unei fabrici va fi semnat in termen de doua saptamani, finantata de China si Emiratele Arabe…

- Israelul a lansat oficial luni campania de vaccinare anti-COVID-19 a palestinienilor care lucreaza in Israel sau in coloniile din Cisiordania ocupata, a anuntat Magen David Adom (MDA), echivalentul Crucii Rosii in Israel, transmite France Presse. Autoritatea Palestiniana a anuntat in februarie…

- Ungaria incepe imunizarea cu vaccinul chinezesc, pus la punct de Sinopharm. Este prima țara din Uniunea Europeana care a autorizat serul din China, și tot primul stat comunitar care folosește și Sputnik V, vaccinul rusesc.

- Au aparut primele vaccinuri falsificate, desigur pentru profit. Autoritațile chineze au arestat peste 80 de oameni implicați in producerea a cel puțin 3.000 de doze de vaccin anti-COVID fals. Indivizii au arestați in Beijing și in provinciile Jiangsu și Shandong, acolo unde produceau și vindeau vaccinuri…

- Ungaria ar putea semna pana sambata un acord pentru a cumpara vaccinuri anti-coronavirus de la China, a declarat vineri premierul Viktor Orban la postul national de radio, potrivit Reuters. El a precizat ca Budapesta asteapta sa vada rezultatul inocularii in masa cu vaccinul chinezesc in Serbia vecina.…

- Echipa de experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), insarcinata cu anchetarea originii coronavirusului si asteptata in China saptamana trecuta, isi va incepe in sfarsit misiunea joi, a anuntat luni Ministerul Sanatatii chinez, citat de France Presse si Reuters, scrie agerpres.ro. Aceasta…

- China a anuntat joi ca a aprobat "sub anumite conditii" comercializarea unui prim vaccin impotriva noului coronavirus, precizand ca diferite produse au fost deja administrate unui numar de aproape 5 milioane de persoane cu risc de imbolnavire, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Acest…