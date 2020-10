La miezul noptii de duminica spre luni a intrat in vigoare o noua stare de urgenta la nivel national in Cehia, informeaza dpa. Guvernul premierului Andrej Babis a decis sa declare starea de urgenta din cauza "cresterii semnificative" a numarului de infectari cu noul coronavirus. Executivul poate, in acest context, sa restrictioneze libertatea de intrunire a cetatenilor, iar instantele vor putea percepe amenzi mai mari pentru incalcarea liniilor directoare privind siguranta medicala. Starea de urgenta a mai fost instituita de la mijlocul lunii martie pana la mijlocul lunii mai, insa de data aceasta…