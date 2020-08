Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 iulie, in Romania au fost confirmate 35.802 cazuri de coronavirus. Aproape 800 de noi infectați cu COVID s-au inregistrat in ultimele 24 de ore, ceea ce este un nou record negativ. Județul cel mai afectat de creșterile cazurilor noi este Argeș, urmat de București și de Prahova.Județul Argeș…

- Cifrele actualizate indica o noua creștere semnificativa a numarului cazurilor noi confirmate in Romania. Astfel, marți s-a aflat ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate alte 637 noi cazuri de imbolnavire, in condițiile in care luni fusesera raportate 413 cazuri. Pana la aceasta data, la nivel…

- Ziarul Unirea ”Pragul de alarma” pentru Romania in epidemia de coronavirus: Cifrele anunțate de Raed Arafat Miercuri, Raed Arafat a declarat la Digi24 ca „pragul de alarma” in epidemia de coronavirus este atingerea unui numar de 400-500 de pacienți internați in secțiile de terapie intensiva. „E greu…

- Pana astazi, 3 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.166 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.432 au fost externate, dintre care 19.545 de pacienți vindecați și 887 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile dupa…

- Raportarea zilnica, de la ora 13, aduce in atenția opiniei publice datele actualizate cu privire la situația cazurilor COVID la nivel național. Astfel, din informarea de miercuri, venita de la Grupul de Comunicare Strategica, s-a aflat faptul ca s-a depașit din nou pragul de 300 de cazuri noi de imbolnavire,…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca daca numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus va crește, „cu siguranța ritmul de relaxare va incetini”. „Noi am vrea sa nu mai apelam la nicio forma de restricție. Asta e obiectivul nostru. (...) Daca vor crește cazurile de infectare, cu siguranța…

- Romania ajunge la 1.353 de decese ale persoanelor depistate cu COVID-19, conform informarii Institutului Național de Sanatate Publica. In aceasta dupa-amiaza au fost confirmate alte opt decese. A murit un barbat de 69 de ani, din județul Suceava, confirmat cu Covid in 31 mai. A murit in 8 iunie, suferind…

- Creștere alarmanta a numarului de cazuri confirmate cu noul coronavirus. In ultimele 24 de ore, numarul romanilor infectați a crescut cu 238. Iata la cat a ajuns bilanțul la nivel național.