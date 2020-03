Coronavirus: Moscova anunță o îngrădire strictă a populației sale - Le Monde Începând cu 30 martie, cei aproximativ 20 de milioane de locuitori ai Moscovei și ai suburbiilor sale se vor alatura celor trei miliarde de ființe umane supuse unor restricții stricte pe întreaga planeta. Aceasta masura îi vizeaza în prezent doar pe locuitorii capitalei rusești, unde situația este cea mai grava cu peste 1.000 de bolnavi. Anunțul a fost facut duminica seara de primaria capitalei rusești, confruntata cu agravarea epidemiei de la Covid-19, potrivit Le Monde, citat de Rador.



"Îngradirea va fi în vigoare pentru toți locuitorii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

