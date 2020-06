Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 15 iun. - Sputnik. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Sanatații, in aceasta dimineața, a decedat un barbat de 67 de ani din Comrat. Acesta a fost internat in data de 12 iunie cu hipertensiune arteriala. © Sputnik / Илья ПиталевUn angajat al MAI a fost rapus de COVID-19: A…

- La ora actuala, in Republica Moldova sint confirmate 11 459 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1095 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 din Chișinau, au fost internate 48 persoane cu suspecție la COVID-19. Alte 202 persoane s-au tratat de COVID-19. Bilantul…

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 10093 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 1085 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 din Chișinau, au fost internate 48 persoane cu suspecție la COVID-19. {{445806}}Starea de sanatate a persoanelor…

- Pana astazi, 29 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 18.982 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 12.829 au fost declarate vindecate și externate. Numarul de cazuri confirmate, pe județe, potrivit raportarii Institutului…

- Pina la ora actuala, in Republica Moldova au fost confirmate 7305 cazuri de infecție cu noul Coronavirus, dintre care 899 in Transnistria. In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19 Chișinau, au fost internați 86 pacienți cu suspecție la COVID-19. {{442272}}Starea de sanatate a persoanelor…

- In ultimele 24 de ore, in cadrul Centrului COVID-19, au fost internați 31 pacienți cu suspecție la COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 256 - stare grava (19 pacienți sint conectați la aparate de respirație asistata), 526 - stare de gravitate medie, ceilalti pacienti sint in stare satisfacatoare.…

- Pe parcursul zilei de 9 mai au fost externate 33 persoane. In total 1958 persoane au fost tratate de COVID-19. Starea de sanatate a persoanelor infectate: 256- stare grava (16 persoane se afla la respirație asistata), 400 - stare de gravitate medie, iar ceilalti pacienti sunt in stare satisfacatoare.…

- Trei brașoveni aflați in stare grava au fost pregatiți, astazi, sa fie transportați, de urgența, cu elicopterul, la Spitalul Județean din Ploiești. Din pacate, unul dintre pacienți a murit chiar pe heliportul din Ghimbav. A suferit un stop cardio-respirator. Astfel ca, spre București, au mai plecat…