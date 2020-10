Ministrii de Externe din cele trei tari baltice au intrat sambata in carantina dupa ce omologul lor sloven a fost testat pozitiv la coronavirus, relateaza AFP. Anze Logar a fost testat pozitiv vineri dupa ce si-a incheiat joi un turneu in tarile baltice, unde s-a intalnit cu omologii sai din Letonia, Edgars Rinkevics, din Estonia, Urmas Reinsalu, si din Lituania, Linas Linkevicius. Presedintele polonez Andrzej Duda a fost de asemenea testat pozitiv sambata, la cateva zile dupa ce s-a intors dintr-o vizita la Tallin, capitala Estoniei. Desi nu s-a stabilit in ce moment s-a infectat Duda, el a participat…