Coronavirus: Merkel şi premierii landurilor au convenit să prelungească restricţiile în Germania (DPA) Restrictiile privind contactele sociale vor ramane in vigoare in Germania pana cel putin la 19 aprilie, au convenit miercuri cancelarul Angela Merkel si premierii celor 16 landuri. Cetatenii trebuie "sa reduca orice contact cu alte persoane, cu exceptia membrilor aceleiasi gospodarii, pana la un minim absolut, prin respectarea regulilor existente, inclusiv in timpul vacantei de Paste", au convenit oficialii, conform unei transcrieri a unei discutii telefonice cu Merkel, consultata de DPA. Guvernul ar urma sa le ceara cetatenilor sa renunte la calatoriile private si la vizitele la prieteni si rude… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

