Coronavirus: Mega-concert online, organizat de Lady Gaga, în sprijinul celor aflaţi în lupta împotriva pandemiei Instalati confortabil pe propriile canapele, spectatorii din intreaga lume, aflati in izolare la domiciliu, au putut asista la un concert online extraordinar, care a reunit zeci de celebritati in beneficiul celor aflati in prima linie in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. Desfasurat in noaptea de sambata spre duminica, evenimentul a fost ocazia perfecta de a descoperi numeroase vedete cantand din intimitatea propriilor camine, asa cum au facut-o deja un numar mare de muzicieni care au inceput sa ofere fanilor concerte private pe retelele de socializare, din bucataria sau… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

