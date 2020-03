Marcel Vela: "Am convocat comitetul national pentru situatii speciale de urgenta pentru a lua decizii importante. Suntem preocupati de protejarea populatiei. Am decis: Se aproba suspendare zborurilor efectuate de operatori, spre Italia si din Italia catre Romania, pentru toate aeroporturile din tara, incepand cu data de 9 martie, ora 12, ora Romaniei, pana in data de 23 martie, 2020, ora 12, ora Romaniei.Operatorii aerieni au obligatia de a comunica cetatenilor romani care se vor imbarca din China Italia Iran, Corea de Sud catre Romania faptul ca vor intra in carantina pe teritoriul Romaniei si…