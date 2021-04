Coronavirus/ MApN: Centre mobile de vaccinare – în sprijinul autorităţilor locale, în localităţi izolate sau greu accesibile Cele 20 de centre mobile de vaccinare aflate in coordonarea Directiei medicale a Ministerului Apararii Nationale actioneaza, incepand de miercuri, in sprijinul autoritatilor locale, in localitati izolate sau greu accesibile, la propunerea si solicitarea Directiilor de sanatate publica judetene, conform instructiunilor Comitetului national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva COVID-19. Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, echipele vaccinatoare sunt formate din personal medico-sanitar din cadrul MApN (medici si asistenti medicali) si paramedici din cadrul DSU,… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii anunta ca cele 20 de centre mobile de vaccinare aflate in coordonarea Directiei medicale a MApN actioneaza, incepand de miercuri, in sprijinul autoritatilor locale, in localitati izolate sau greu accesibile, la propunerea si solicitarea Directiilor de sanatate publica judetene,…

- Centrele mobile de vaccinare ale MApN, gata de actiune.Cele 20 de centre mobile de vaccinare aflate in coordonarea Directiei medicale a MApN, actioneaza incepand de miercuri, 21 aprilie, in spijinul autoritatilor locale, in localitati izolate sau greu accesibile, la propunerea si solicitarea Directiilor…

- Prefectul Altfatter Tamas a fost informat in sedinta de astazi, 20 aprilie, cu sefii structurilor MAI, despre evenimentele și intervențiile saptamanii trecute, s-a analizat situația operativa in domeniul siguranței și ordinii publice. Impreuna cu conducerea Direcției de Sanatate Publica s-a analizat…

- Acestea vor fi funcționale incepand de saptamana viitoare și vor fi coordonate de Direcția medicala a MApN. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Marți se deschid doua noi centre de vaccinare anti-COVID cu produsul Pfizer, la Casa de Cultura din Gataia și la clinica Kardinal One Medical din Ciacova. De marțea viitoare, 20 aprilie, va funcționa un centru... The post Noi centre de vaccinare in localitați din județul Timiș/ Unde mai sunt focare…

- Universitatea din Pitesti va deschide incepand de joi 25 februarie doua centre mobile de vaccinare anti-COVID-19, ambele fiind destinate angajatilor din invatamantul superior si preuniversitar din judetul Arges.

- Coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a anunțat marți intr-o conferința de presa ca a emis o instructiune conform careia lucratorii din prima etapa de vaccinare vor avea in continuare prioritate daca nu s-au imunizat, iar in conditiile in care 42 de centre destinate acestor au…