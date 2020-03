Coronavirus: Liderii Uniunii Europene promit fonduri pentru combaterea crizei

De ce n-a fost Bogdan „cazul nr.7” din 10 martie

Mesaj din Spitalul Matei Balș Buna dimineata, prieteni, La ora la care scriu acest mesaj sunt internat la Victor Babes cu diagnosticul confirmat de coronavirus. Am ajuns in urma cu aproximativ 1 ora, dupa ce am asteptat ambulanta 12 ore. Luni seara am facut febra 39.2, iar medicii de la Matei Bals… [citeste mai departe]