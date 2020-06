Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a provocat decesul a peste 240.000 de persoane la nivel global, dintre care peste 85% in Europa si Statele Unite, de la aparitia primelor cazuri de infectare in decembrie in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale.In total, 240.231 de decese au fost inregistrate…

- Marea Britanie a intarziat prea mult timp sa raspunda epidemiei noului coronavirus si nu a invatat suficient de rapid din experienta altor tari, a denuntat miercuri noul lider al Partidului Laburist Keir Starmer, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Guvernul conservator al premierului Boris…

- Noul coronavirus inca infecteaza si ucide foarte multi oameni in Europa si nu sunt semne ca in aceasta regiune s-ar fi ajuns la un varf al epidemiei, a avertizat miercuri intr-un raport Centrul European pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (ECDC), agentia specializata a Uniunii Europene, transmite…

- Regina Elisabeta a II-a i-a urat prim-ministrului Boris Johnson ''o insanatosire grabnica si deplina'' si i-a trimis un mesaj de sustinere logodnicei sale insarcinate si familiei lui, relateaza Reuters. "Regina i-a trimis un mesaj lui Carrie Symonds si familiei Johnson", a anuntat Palatul…

- Michael Gove, unul dintre principalii ministri ai Guvernului britanic, s-a plasat in izolare, dupa ce un membru al familiei sale prezinta simptome de covid-19, dezvaluie un jurnalist de la postul ITV, relateaza Reuters.

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat noi restrictii in vederea stoparii raspandirii Covid-19, el subliniind ca pandemia de coronavirus este cea mai mare amenintare cu care s-a confruntat Marea Britanie in ultimele decenii. Masurile sunt valabile pentru urmatoarele trei saptamani si scopul de a…

- Britanicii au luat joi cu asalt magazinele pentru a cumpara produse de prima necesitate, inaintea unei inaspriri asteptate a restrictiilor in vederea opririi epidemiei noului coronavirus, relateaza Reuters.Aproximativ 100 de persoane s-au adunat joi dimineata, la prima ora,in ploaie, in fata…