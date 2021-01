Stiri pe aceeasi tema

- Numarul vizitatorilor straini in Japonia a scazut anul trecut cu 87,1%. Este cel mai semnificativ declin din 1964, cand au devenit disponibile date comparabile, a anuntat miercuri agentia nipona de turism, potrivit Reuters. Restrictiile si masurile luate pentru a limita raspandirea pandemiei de coronavirus…

- Mark England, seful de misiune al echipei olimpice a Marii Britanii, a declarat miercuri ca este increzator ca Jocurile Olimpice de la Tokyo se vor desfasura in acest an, chiar daca vor avea un aspect diferit din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza Reuters. ''Suntem foarte increzatori…

- Yoshihide Suga, premierul Japoniei, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, din cauza creșterii numarului de persoane infectate cu coronavirus, informeaza Reuters și AFP, citate de Agerpres.Premierul Yoshihide Sugai a precizat ca declara…

- Premierul Japoniei, Yoshihide Suga, a decretat joi o noua stare de urgenta, care vizeaza zona metropolitana Tokyo si trei prefecturi adiacente, ca raspuns la o crestere a numarului de infectii cu noul coronavirus, informeaza Reuters. Starea de urgenta se instituie incepand de vineri, 8 ianuarie, pana…

- Premierul nipon Yoshihide Suga a anuntat luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca executivul sau preconizeaza sa impuna o noua stare de urgenta in regiunea capitalei Tokyo in fata recrudescentei contaminarilor cu noul tip de coronavirus, descriind drept "foarte severa" situatia sanitara din Japonia,…

- Interdictia va fi in vigoare pana la sfarsitul lunii ianuarie, a anuntat guvernul printr-un comunicat. Cetatenii japonezi si rezidentii straini vor avea permisiunea de a intra, dar trebuie sa prezinte dovada unui test de coronavirus negativ efectuat cu 72 de ore inainte de plecarea spre Japonia si trebuie…

- Un important sanctuar din Tokyo a anuntat luni ca isi va inchide portile pentru public in seara de Anul Nou pentru prima data de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, intr-o perioada in care siturile religioase din Japonia incearca sa se adapteze pentru a face fata unei recrudescente a cazurilor…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), germanul Thomas Bach, va efectua o vizita la Tokyo, unde se va intalni saptamana viitoare cu organizatorii Jocurilor Olimpice 2020 si cu guvernatoarea capitalei nipone, Yuriko Koike, pentru a stabili o strategie in contextul noii evolutii a pandemiei…