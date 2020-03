Coronavirus: Islanda interzice adunările şi închide universităţile Guvernul Islandei a interzis vineri adunarile cu peste 100 de participanti, informeaza dpa. Tot in cadrul masurilor de combatere a coronavirusului, universitatile si colegiile islandeze vor fi inchise timp de patru saptamani, incepand de luni. Scolile pentru elevi de 6-15 ani si gradinitele vor ramane deocamdata deschise, dar cu restrictii cum ar fi limitarea numarului de copii dintr-o clasa si pastrarea distantei intre elevi. Instructiunile executivului de la Reykjavik prevad de asemenea pastrarea unei distante de doi metri intre persoane, la locurile de munca si in institutii. "Este ceva fara… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate scolile din Portugalia vor fi inchise cu incepere de luni cel putin pana la Pastele Catolic, pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a decis joi seara guvernul de la Lisabona, relateaza AFP. "Principiul prudentei ne impune sa suspendam cu incepere de luni toate activitatile de invatamant…

- Ucraina va inchide incepand de joi toate scolile si universitatile si va limita reuniunile publice pentru a impiedica raspandirea noului coronavirus, au anuntat miercuri autoritatile, relateaza AFP, scrie Agerpres."Prevedem introducerea unei carantine de trei saptamani in institutiile de invatamant",…

- Numarul contagierilor crește vertiginos, astazi fiind raportate cu 400 mai mult fața de ieri, iar cel al deceselor a ajuns la 35, cele mai multe in regiunea Madridului. Scolile se inchid incepand de maine și pentru prima data s-a luat masura de dezinfectare zilnica in transportul in comun - metrou,…

- Grecia va inchide miercuri scolile, universitatile, centrele de zi si alte institutii de invatamant timp de doua saptamani pentru a limita raspandirea noului coronavirus, a anuntat marti ministrul grec al sanatatii, relateaza Reuters."A venit timpul ca toti grecii sa dea dovada de responsabilitate…

- Scolile si universitatile vor fi inchise timp de o luna pentru a preveni raspandirea noului coronavirus in Iran, unde bilantul oficial al epidemiei a ajuns joi la 107 morti, informeaza AFP. “Scolile si universitatile iraniene vor ramane inchise pana la sfarsitul anului iranian”, a declarat ministrul…

- Italia inchide școlile și universitațile din țara pana la mijlocul lunii martie din cauza raspandirii alarmante a infecțiilor cu coronavirus, a declarat astazi ministra Educației din Italia, Lucia Azzolina, scrie Rai News .

- Noi masuri in Italia pentru a preveni raspandirea coronavirusului, dupa ce 79 de oameni au murit infectați cu Covid-19 in Peninsula. Astfel, școlile și universitațile au fost inchise, anunța presa italiana.

- Guvernul italian a decis, miercuri, sa inchida toate școlile și universitațile din țara pana la jumatatea lunii martie, din cauza epidemiei de coronavirus. Italia este cea mai afectata țara din Europa de...