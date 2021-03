Coronavirus: India a depăşit 12 milioane de cazuri în plin val doi de COVID-19 India a depasit luni, în plin val doi de COVID-19, 12 milioane de cazuri dupa ce a înregistrat în ultimele 24 de ore peste 68.000 noi contagieri, cea mai mare crestere raportata din octombrie anul trecut, relateaza EFE.



Cu aceste noi cazuri India se mentine pe locul trei în clasamentul tarilor cu cele mai multe cazuri confirmate din lume, fiind devansata doar de SUA si Brazilia si se apropie de pragul de aproape 100.000 de infectii zilnice înregistrat în vârful pandemiei din octombrie anul trecut.



Avansul acestui al doilea val diminueaza… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

