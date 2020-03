Stiri pe aceeasi tema

- Au fost inregistrate altre 3 decese ale unor persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19), astfel numarul total ajungand la 29. Toate persoanele decedate sunt din județul Arad. Decesul 27 Femeie, 71 ani din Arad, cunoscuta cu diabet zaharat, s-a internat la Spitalul Județean, secția Boli Infecțioase…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, vineri, ca a fost inregistrat al 25-lea deces cauzat de coronavirus, fiind vorba despre un barbat in varsta de de 81 ani, din Bucuresti, internat prin Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Sf. Ioan in 26 martie. Ulterior, el a fost transferat la Institutul…

- In aceasta dimineața a fost inregistrat cel de-al 13 lea deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus, transmit autoritațile. Este vorba despre o femeie din județul Caras-Severin in varsta de 72 de ani tranferata in seara zilei de 24/03/2020 la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara,…