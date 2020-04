Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Statele Unite, RECORD de decese provocate de coronavirus: Aproape 2000 de oameni intr-o singura zi. Cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global de la inceputul pandemiei Statele Unite a stabilit un nou RECORD de decese provocate de coronavirus, cu aproape 2000 de oameni morți…

- Numarul persoanelor care au decedat in ultimele 24 de ore pe teritoriul SUA in urma infectiei cu noul coronavirus a ajuns la 1939 de persoane, potrivit datelor furnizate marti seara de Universitatea Johns Hopkins, transmite miercuri AFP. Este cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global…

- "A inceput acum o saptamana cu dureri de cap, tuse, dupa aceea cu dureri de piept, dupa aceea am inceput sa vomit. Astazi am lesinat complet. Nu prea pot manca, beau apa, dar asa cum pot. Am ajuns la spital, cred ca am pneumonie, mi-au dat morfina, .....o sa ma tina aici, nu stiu cat. Dar, deocamdata,…

- Noul coronavirus a infectat mai mult de 723.000 de persoane la nivel global si a facut peste 34.000 de victime, potrivit Johns Hopkins University, citata de CNN . Aproape 150.000 de confirmați au fost și vindecați. Cazurile din Statele Unite ale Americii le-au depasit pe cele din China și Italia. SUA…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 5.000 de persoane in Europa, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza surselor oficiale, vineri, la ora 11:00 GMT, scrie Agerpres. In total, 5.168 de decese au fost recenzate in Europa, majoritatea in Italia (3.405), cea mai afectata tara la nivel mondial.…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 9.000 de oameni in intreaga lume, conform unui bilant alcatuit de AFP, joi, pe baza informatiilor oficiale.Citește și: Angajații de la Ford intra in șomaj tehnic: peste 6000 de oameni vor primi salarii mai mici Joi, la ora 11:00 GMT au fost recenzate…

- Noul coronavirus a infectat peste 182,400 de oameni si a ucis mai mult de 7,100 de persoane la nivel mondial, potrivit datelor oferite de Universitatea Johns Hopkins. Numarul mortilor cauzate de coronavirus in afara Chinei teritoriale a depasit bilantul din China, scrie CNN.Universitatea Johns…

- Ziarul Unirea DSP Alba: 9 cazuri confirmate, de infectare cu coronavirus in Romania. Situația la nivel global Pana astazi, 7 martie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate noua cazuri de infectare cu virusul COVID-19 (coronavirus). Trei dintre persoanele depistate infectate au fost declarate vindecate…