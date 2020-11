Stiri pe aceeasi tema

- 365.212 cazuri de COVID au fost inregistrate pe teritoriul Romaniei de la inceputul pandemiei, cu peste 4.900 adaugate la bilanț in ultimele 24 de ore. Tot ultima informare a adus 149 de noi decese și 1.187 de pacienți la Terapie Intensiva, numar fara precedent.La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica…

- Sambata, 7 noiembrie, Grupul de Comunicare Strategica a facut un nou anunț sumbru. Potrivit autoritaților romane, au fost raportate 9.937 de noi cazuri de infectari cu COVID-19, iar 130 de persoane și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore.

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 9.937 de cazuri noi de infectare cu Covid-19, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 7 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 296.999 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 201.114 pacienți au fost declarați…

- Alte 8.651 de cazuri de infectare cu noul coronavirus - cel mai mare numar de la debutul pandemiei - au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 35.964 de teste. Bilantul COVID-19 a ajuns astfel la 267.088, potrivit datelor transmise de Grupul de Comunicare Strategica. De asemenea,…

- 258.437 de persoane infectate cu noul coronavirus au fost confirmate pana acum in Romania, cu un numar-record de cazuri noi raportate pentru utimele 24 de ore: 7.733. Ultimul bilanț a adus cifre fara precedent și la decese, 120, și la bolnavi aflați in Terapie Intensiva: 974.La ora 13.00, Grupul de…

- Județul Cluj se afla pe primul loc in topul ratei de infectare cu Covid-19, avand 4,09 cazuri raportate la mia de locuitori, conform statisticii publicate miercuri de Grupul de Comunicare Strategica.In București, indicele este de 3,81. In total, cinci județe și Capitala au peste 3 cazuri la mia de locuitori,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.109 de cazuri de infectare cu coronavirus și 68 de decese, potrivit cifrelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Știre in curs de actualizare The post Coronavirus: 3.109 cazuri de infectare și 68 de decese in ultimele 24 de ore appeared first on…

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii noastre, conform informațiilor oferite de Grupul de Comunicare Strategica, s-au inregistrat 1.269 de noi cazuri de imbolbaviri cu noul coronavirus și, din pacate, au fost raportate și 38 de decese.