Coronavirus în România, 3 mai. Continuă să scadă numărul pacienților de la ATI 1.083 de noi cazuri de COVID, depistate intr-un numar redus de teste, 11.600, au fost raportate la ultima informare. Numarul total al persoanelor infectate cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei este acum de 1.057.655. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. 88 de persoane infectate cu SARS-COV-2 și-au pierdut viața in ultimele 24 de ore. Numarul total al deceselor COVID inregistrate de la inceputul pandemiei este de 28.194. In unitațile sanitare de profil, numarul total de persoane internate… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 946.647 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, de la inceputul pandemiei. 6.204 dintre acestea au ieșit pozitive la testare in ultimele 24 de ore. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri,…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 886.752, dupa raportarea a 5.593 de noi infecții, depistate in 38.738 de teste. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța numarul noilor cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe.…

- Numarul cazurilor de COVID inregistrate pe teritoriul Romaniei a ajuns joi, 18 martie, la 881.159. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța numarul noilor infecții, numarul actualizat de decese și situația pe județe. De la ultima informare transmisa de Grupul de Comunicare Strategica,…

- Romania a ajuns la 828.283 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 3.288 noi imbolnaviri, depistate dupa efectuarea a 18.175 de teste.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de…

- ​4.064 de cazuri de COVID-19 au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, bilanțul epidemic ajungand la 824.995, din care 754.335 pacienți vindecați, informeaza Grupul de Comunicare Strategica in raportarea de astazi. Numarul de teste efectuate a fost de 25.191 RT-PCR și 8.604 teste rapide antigenice.…

- Romania a ajuns la 791.971 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dupa ce, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 3.923 de noi imbolnaviri. In jurul orei 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța noile cazuri de imbolnaviri, numarul actualizat de decese și situația pe județe. Cel…

- Pe teritoriul Romaniei au fost confirmate pana acum 738.152 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 2.668 au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, dupa efectuarea a 32.501 teste. La ora 13.00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 735.484 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 2.752 de cazuri in ultimele 24 de ore. La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județe…