Coronavirus in lume: Numărul de cazuri a ajuns la 275.000 / Europenii se pregătesc pentru măsuri și mai restrictive ​Numarul cazurilor de coronavirus a ajuns la peste 275.000 în lume, fiind consemnate pâna acum 11.400 de decese din cauza Covid-19 și 88.000 de vindecari, potrivit centralizarii de pe Arcgis.

Națiunile lumii recurg la masuri economice de sprijin fara precedent, iar numarul de infectari explodeaza în noul focar al pandemiei, Europa, Italia depașind clar ca numar de victime China, locul unde a aparut virusul, noteaza Reuters. Italia și Spania au raportat vineri cele mai mari bilanțuri zilnice ale deceselor provocate de epidemie, iar autoritațile germane… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

