- Peste 1,8 miliarde de persoane erau marti in izolare sau in carantina in intreaga lume din cauza noului coronavirus, a carui raspandire se accelereaza si seamana haos pe toate continentele. Pandemia de coronavirus „se accelereaza", dar traiectoria sa poate fi modificata, a apreciat luni Organizatia…

- Prima tara din lume care inchide bursa, din cauza noului coronavirus. Masura ar putea fi extinsa la nivel mondial, dupa prabușirea indicilor pe tot Globul Bursa a fost inchisa marti pe termen nedefinit in Filipine, prima tara din lume care ia o astfel de masura din cauza epidemiei cu noul coronavirus,…

- Pandemia de coronavirus a devenit un motiv de panica pentru multa lume – nici nu este de mirare ca pe internet circula atat de multe intrebari și mituri cu privire la acest virus . Centers for Disease Control are o secțiune de intrebari și raspunsuri pe site , unde raspund la cele mai apasatoare nelamuriri…

- Desi nu avea simptome, Rodrigo Duterte este programat sa fie testat pentru Covid-19 dupa ce a fost expus la un oficial care a fost testat pozitiv pentru virus saptamana trecuta, a spus purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo. Noua membri ai guvernului, cinci parlamentari si trei…

- Un deputat al parlamentului ucrainean (Rada Suprema) a declarat vineri ca va ramane acasa pana saptamana viitoare, dupa ce a aflat ca un parlamentar francez cu care s-a intalnit la sfarsitul lunii februarie a fost spitalizat cu coronavirus, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.'Voi sta acasa.…

- Ministerul egiptean al Sanatații a anunțat vineri inregistrarea primului caz de infectare cu nou coronavirus pe continentul african, scrie AFP. Persoana infectata nu este un egiptean, a precizat ministerul, intr-un comunicat, fara a menționa insa naționalitatea sa.Organizația Mondiala a Sanatații (OMS)…

- Cei 140 de ruși evacuați din Wuhan,epicentrul epidemiei de coronaviroza, care a facut pana acum 638 de morți și ainfectat 341.500 de persoane, au fost duși de la aeroport direct intr-o paduredin Siberia și inchiși intr-un sanatoriu, sub paza militara. Acolo, ca sa nu seplictiseasca, ei țin un jurnal…

- Autoritatile chineze au confirmat decesul a 304 oameni, iar Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat decesul primei persoane in afara granitelor Chinei - un barbat in varsta de 44 de ani, aflat intr-un spital din Manila (Filipine). Peste 14.800 de cazuri de contaminare cu acest nou coronavirus, descoperit…