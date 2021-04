Coronavirus: În ciuda "vârfului" pandemiei, Bulgaria relaxează restricțiile înainte de vot Bulgaria a facut alegerea controversata de a relaxa restricțiile legate de pandemia cauzata de coronavirus joi, cu trei zile înainte de alegeri și într-un moment în care mortalitatea este la cote înalte, potrivit AFP.



"Suntem cu siguranța în vârful celui de-al treilea val, dar lucrurile se vor îmbunatați în urmatoarele saptamâni", a declarat presei ministrul Sanatații Kostadin Anguelov.



Închise în urma cu zece zile, restaurantele și cafenelele s-au redeschis pe terasa. Sali de sport, piscine, cinematografe,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

