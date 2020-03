Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor luate de acestea la granite, transmit agentiile Reuters, EFE si AFP.



''Britanicii care calatoresc in strainatate se confrunta cu numeroase restrictii la frontiere si cu masuri de izolare in mai multe tari. Evolutia rapida si varietatea acestor masuri in lume este fara precedent'',…