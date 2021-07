Stiri pe aceeasi tema

- Organizarea semfinalelor și finalei EURO 2020 pe stadionul Wembley din Marea Britanie ar putea reprezenta un risc in contextul raspandirii variantei Delta a noului coronavirus. Avertismentul ii aparține chiar vicepreședintelui Comisiei Europene – Margaritis Schinas. Vicepreședintele Comisiei Europene…

- Guvernul a actualizat lista țarilor cu risc epidemiologic, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19, pe coduri – verde, galben și roșu. Marea Britanie ramane in zona roșie, din cauza variantei Delta de coronavirus, care se raspandește acolo cu repeziciune. Pe lista verde raman Spania, Italia,…

- Profesorul Adam Finn, cercetator care consiliaza Guvernul britanic, a declarat ca al treilea val al pandemiei provocate de SARS-CoV-2 este „cu siguranta in derulare” in Anglia, scrie BBC. Finn, membru al Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI), a spus sambata: „Cursa este stransa…

- Varianta indiana a devenit predominanta in Marea Britanie. Peste 90% din cazurile de coronavirus din Marea Britanie sunt varianta Delta, care a aparut pentru prima data in India, a declarat ministrul sanatații Matt Hancock, relateaza site-ului Euronews.Potrivit sursei citate, Matt Hancock a declarat…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat, luni, un nou sistem de denumire pentru noile tulpini ale Covid, care va folosi litere grecești pentru variantele identificate prima data in țari ca Marea Britanie, Africa de Sud și India, informeaza Hotnews , care citeaza BBC. Astfel, variante descoperita…

- Microbiologul britanic Ravi Gupta, unul dintre consilierii guvernului de la Londra, a avertizat luni ca Marea Britanie se afla in pragul unui nou val de infectari impulsionat de varianta indiana a coronavirusului SARS-CoV-2. Acesta a recomandat amanarea ridicarii complete a restrictiilor prevazuta pentru…

- Marea Britanie planuieste sa introduca o autorizatie electronica de calatorie pentru cetatenii europeni si alti cetateni straini care viziteaza regatul, pentru a controla mai bine imigratia, transmite Politico.

- Pana astazi, 22 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.075.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.031.605 pacienți au fost declarați vindecați. In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 455 cazuri noi de persoane…