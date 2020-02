Stiri pe aceeasi tema

- 48 de persoane din județul Suceava, intoarse recent din Italia, sunt in carantina la domiciliu, a anuntat, astazi, directorul DSP, Silvia Boliacu. Este vorba despre auto-izolare la domiciliu, persoanele respective revenind in țara din regiunile Lombardia și Veneto. Directorul DSP Suceava face un apel…

- Ieri, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat ca nerespectarea masurilor privind carantina de catre romanii care revin in tara din zonele afectate de coronavirus va fi sanctionata penal. Ministrul a invocat articolul 352 din codul penal care prevede inclusiv pedeapsa cu inchisoarea pentru „zadarnicirea…

- Numarul persoanelor infectate cu coronavirus a depașit in Italia 200. Cele mai multe cazuri sunt in Lombardia - 165. Italia se afla pe locul trei in lume la numarul de imbolnaviri cauzate de coronavirus, dupa China si Coreea de Sud, potrivit Mediafax.Numarul imbolnavirilor cu coronavirus a…

- Nelu Tataru, secretarul de stat din Ministerul Sanatatii, a declarat pentru Libertatea ca la nivelul Romaniei a fost luata decizia in cursul serii de sambata ca romanii care vin din cele doua zone italiene cu coronavirus sa intre in carantina. Ministerul Sanatatii a anuntat ca romanii care se intorc…

- „Pana in prezent, nu sunt raportate de catre autoritațile italiene cazuri de cetațeni romani simptomatici cu noul coronavirus. In acest context, Romania ar putea fi mai expusa la apariția de cazuri de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul național, din cauza dinamicii calatoriilor cetațenilor romani…

- Romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia), unde s-au inregistrat cazuri de coronavirus, vor sta in carantina 14 zile, anunța Ministerul Sanatații. Pana acum, autoritațile italiene nu au anunțat romani care sa aiba noul coronavirus.Ministerul Sanatații arata intr-un comunicat…

- In plina criza, mulți chinezi refuza sa fie plasați in carantina. Pentru a stopa raspandirea virusului, autoritațile au luat masuri șocante, oamenii sunt luați cu forța din case și duși la izolare. Citeste si: Coronavirus a facut peste 800 de victime. Chinezii au gasit tratamentul salvator…

- Compania aeriana British Airways a anunțat ca a suspendat toate zborurile directe dintre Marea Britanie și China dupa ce autoritațile de la Londra au recomandat evitarea calatoriilor in China in contextul epidemiei cu noul coronavirus, informeaza Reuters, conform Mediafax.Potrivit site-ului…