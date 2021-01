Coronavirus: Germania şi Austria vor ajuta Portugalia, copleşită de un nou val de epidemie Armata germana va trimite personal si echipamente medicale in Portugalia, unde locurile la sectiile de terapie intensiva din spitale sunt aproape de a se epuiza din cauza noului val de infectari cu coronavirus, a indicat duminica Ministerul Apararii de la Berlin, transmit Reuters si dpa. Portugalia, care a anuntat sambata ca mai avea disponibile pe teritoriul sau continental doar sapte din cele 850 de paturi de la ATI pentru cazurile de COVID-19, a cerut ajutorul guvernului german. 'Vom sprijini Portugalia cu personal medical si echipamente', a declarat un purtator de cuvant al ministerului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

