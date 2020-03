Coronavirus: Germania retrage o parte din militarii din Irak din cauza pandemiei

Fortele armate ale Germaniei au inceput sa retraga o parte din militarii desfasurati in Irak pe fondul pandemiei de coronavirus, transmite duminica dpa.



Comandamentul Operatiunilor Bundeswehr a dezvaluit duminica modificarile in desfasurarea de trupe in fata Comisiei de Aparare a Parlamentului german. Potrivit acestuia, transferurile se refera la militari aflati in pozitii neesentiale si precizeaza ca primii militari s-au si intors in Germania.



Coalitia militara internationala condusa de SUA in Irak si-a suspendat din cauza COVID-19 misiunile de pregatire menite sa combata…