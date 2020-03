Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a anunțat duminica ca vor fi plasate in izolare la domiciliu toate persoanele care vor reveni in Romania din state in care exista cel puțin 500 de cazuri de contaminare cu noul coronavirus. Decizia a fost luata de Comitetul Național pentru Situații Speciale…

- Majoritatea centrelor comerciale din Austria vor fi inchise pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus, zone turistice din Alpi vor fi puse in carantina si zborurile catre tarile europene unde epidemia se propaga cel mai rapid vor fi sistate, a anuntat vineri cancelarul Sebastian Kurz. ''Austria…

- Republica Ceha va inchide granitele pentru calatorii care vin din tari cum sunt Franta, Germania, Austria si Marea Britanie si va interzice de asemenea intrarea cetatenilor straini venind din alte tari de risc pentru a limita raspandirea noului coronavirus Covid-19, a anuntat joi premierul ceh Andrej…

- Se inmulțește numarul cazurilor de infectare cu coronavirus in Europa. Italia, țara cea mai grav afectata, anunța 11 decese și 325 de contaminari. Din Italia, COVID-19 a ajuns pana acum in șapte țari europene: Franța, Elveția, Germania, Austria, Spania Croația și Grecia.

- Toate statele vecine Italiei s-au angajat ca nu-si vor inchide frontierele cu aceasta tara ca urmare a temerilor privind epidemia cu noul coronavirus, conform unei declaratii comune semnate marti la Roma de ministrii sanatatii din aceste tari, relateaza AFP si DPA. ''Dorim sa fim foarte clari…

- Italia va organiza marti dupa-amiaza o reuniune a ministrilor Sanatatii din tarile vecine peninsulei pentru a stabili ''linii de actiune coumne'' in fata epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat luni Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Franta, Elvetia, Austria,…

