Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe Heiko Maas face apel la solidaritate internationala in contextul pandemiei de coronavirus, informeaza miercuri dpa."Eforturile nationale care ni se cer tuturor acum nu trebuie sa conduca la o spirala a egoului national", a afirmat Maas pentru dpa inaintea unei intrevederi…

- Austria introduce controale la granita cu Germania la miezul noptii de miercuri spre joi, au declarat responsabili austrieci, citati de Reuters si postul ORF, citate de Agerpres. 'Controalele la granita cu Germania vor fi introduse azi la miezul noptii', a afirmat guvernatorul landului Vorarlberg,…

- Germania suspenda programul cu Turcia pentru preluarea de refugiati sirieni, ca urmare a inchiderii frontierelor externe ale UE decisa de liderii europeni in vederea prevenirii extinderii pandemiei de coronavirus, dar solicitantii de azil nu sunt respinsi la frontierele externe ale UE, a anuntat…

- Ministerul de Externe de la Chișinau a venit cu unele precizari in contextul pandemiei de coronavirus. Potrivit reprezentanților MAEIE, misiunile diplomatice și consulare ale Republicii Moldova au efectuat demersuri oficiale in adresa mai multor state pentru a oferi asistența necesara

- Ministrul german de Interne Horst Seehofer a refuzat luni sa stranga mana cancelarului german Angela Merkel, in contextul in care epidemia noului coronavirus se extinde in tara, in care se inregistreaza de-acum 150 de cazuri confirmate, relateaza AFP.

- Ministrii de Externe ai tarilor angajate in cautarea unei solutii la razboiul civil din Libia urmeaza sa se reuneasca din nou, la jumatatea lui martie, a anuntat seful diplomatiei germane Heiko Maas, relateaza Reuters.

- Ministrul de externe german Heiko Maas considera ca acordul nuclear incheiat in 2015 cu Iran este in continuare relevant si ca sefii diplomatiilor din Uniunea Europeana isi vor reafirma angajamentul fata de aceasta intelegere, in pofida anuntului Teheranului privind abandonarea ultimei restrictii pe…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a solicitat duminica organizarea unei reuniuni de urgenta a ministrilor de externe din statele membre UE saptamana aceasta, in care sa fie dezbatuta escaladarea tensiunii in Orientul Mijlociu dupa uciderea comandantului militar iranian Qassem Soleimani in Irak…