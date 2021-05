Guvernatorul statului american Florida a ridicat luni, cu efect imediat, toate restrictiile asociate pandemiei de COVID-19, justificandu-si decizia prin eficacitatea si disponibilitatea vaccinurilor dezvoltate impotriva acestei maladii, informeaza AFP.



Ron DeSantis a promulgat o lege care pune capat starii de urgenta la 1 iulie in acest stat din partea sud-estica a Statelor Unite, care impunea o serie de restrictii in fata pandemiei de coronavirus, si a semnat apoi un decret care avansa data de intrare in vigoare a acelei masuri incepand de luni, 3 mai.



"Este ceea ce trebuie…