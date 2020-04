Numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns miercuri in Danemarca la 3.107, iar cel al deceselor la 104, dintre care 14 consemnate de la precedenta raportare, a anuntat miercuri Institutul danez de serologie (SSI), transmite Xinhua. Printre cei infectati se afla 224 de angajati ai statului, majoritatea cadre medicale, in capitala si in regiunea inconjuratoare. 'Este ingrijorator pentru ca avem nevoie de ei. Avem nevoie de profesionisti in sanatate care sa ingrijeasca pacienti', a declarat Soren Brostrom, directorul Comisiei nationale de sanatate, la postul de televiziune DR. Premierul…