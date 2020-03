Coronavirus: Cine sunt oamenii din linia întâi. Vă mulțumim! Pandemia a schimbat sistemele in care oamenii muncesc. Unele persoane au fost trimise sa lucreze de la domiciliu. Telemunca este atat pentru protecția angajaților, cat și pentru protecția celor din jur. Alte persoane au fost trimise in șomaj tehnic. Fabricile auto din Romania și din Europa sunt un exemplu elocvent in acest sens. Mii, zeci de mii de oameni din țara au intrat in șomaj tehnic sau se pregatesc sa intre. Alți angajați au ramas fara loc de munca, altora li s-au diminuat sarcinile, dar și veniturile. Insa, in tot calvarul exista oameni care infrunta in fiecare zi riscurile coronavirusului.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

