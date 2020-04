Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi oficiali din Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) au dezmintit miercuri ca aceasta ar fi "China-centrica", cum a afirmat in ajun presedintele american Donald Trump, si au subliniat ca nu e momentul pentru o reducere de fonduri, in plina pandemie, relateaza Reuters.Statele Unite…

- 1. Coronavirusul uman a debutat cu primul caz depistat pe data de 31.12.2019, in centrul Chinei, la fix 2 luni distanța de noul an chinezesc, exact inainte de momentul la care mișcarea populației chineze din diaspora este la cote maxime. Cu alte cuvinte, momentul perfect pentru raspandirea unei pandemii.…

- Spitalele din Wuhan, focarul epidemiei coronavirus, sunt pline. Autoritațile au decis sa amenajeze puncte medicale pentru tratarea cazurilor mai ușoare. Astfel, au fost montate 2.000 de paturi in Centrul Expozițional din Wuhan.Cu toate astea, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a precizat marti ca…

- În Marea Britanie au fost confirmate, vineri, primele doua cazuri de coronavirus, relateaza BBC. Cele doua persoane infectate fac parte din aceeași familie, dar medicii nu au dat deocamdata alte detalii. Medicul Chris Whitty, șeful serviciilor medicale din Anglia,…

- Conform celui mai recent bilant, in China s-au produs 213 decese din cauza coronavirusului, iar 9.692 de cazuri de infectii cu coronavirus au fost confirmate. Un total de129 cazuri au fost raportate in alte 22 de tari si regiuni. O avertizare de calatorie emisa de Departamentul de Stat situeaza…

- Coronavirusul aparut in decembrie intr-o piata agroalimentara din Wuhan, un oras din centrul Chinei, a facut 41 de morti in tara, iar numarul persoanelor contaminate a crescut la 1.287, au precizat sambata autoritatile locale. In strainatate, al doilea caz de coronavirus a fost confirmat in…

- Potrivit Mariei Van Kerkhove, directorul interimar al departamentului de boli emergente din cadrul OMS, "Din informatiile pe care le avem, este posibil sa existe o transmisie limitata de la om la om, potential in randul familiilor, dar este foarte clar chiar acum ca nu avem o transmisie sustinuta…