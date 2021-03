Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare parte a Italiei, care se confrunta cu al treilea val al pandemiei, va fi inchisa din nou incepand de luni, a anuntat vineri Ministerul Sanatatii, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

- Restricțiile vor fi anunțate de premierul Mario Draghi dupa ședința de guvern de azi, dupa ce ieri, Italia a raportat aproape 26 de mii de noi cazuri de Covid-19 și 373 de decese, conform Reuters . Potrivit Reuters, in perioada 3-5 aprilie magazinele neesențiale vor fi inchise peste tot in țara in,…

- Guvernul de la Roma intentioneaza sa transforme intreg teritoriul Italiei intr-o "zona rosie" de COVID-19 in perioada 3-5 aprilie, care include duminica Pastelui si lunea Pastelui, conform unor declaratii facute vineri de surse citate de ANSA in timp ce administratia premierului Mario Draghi a purtat…

- Mario Draghi, noul prim-ministru al Italiei, a declarat ca executivul sau va fi “un guvern al protejarii mediului”, potrivit relatarilor din presa publicate la o zi dupa prima reuniune a cabinetului de ministri, transmite duminica dpa. “Guvernul nostru va fi unul care va proteja mediul”, ar fi declarat…

- Europarlamentarul Victor Negrescu a declarat, duminica, faptul ca Guvernul ar trebui sa isi asume responsabilitatea daca se constata aparitia unor cazuri de COVID-19 generate de mersul la scoala in primele doua saptamani, in contextul in care exista "balbaieli" si "dispute" intre Ministerul Educatiei…

- Marea Britanie a devenit miercuri prima tara din lume care a aprobat vaccinul anti-coronavirus dezvoltat de Universitatea Oxford si AstraZeneca, transmite Reuters. "Guvernul a acceptat astazi (miercuri - n.r.) recomandarea facuta de Agentia de Reglementare a Medicamentelor si a Produselor Sanitare (MHRA)…

- Guvernul italian va suspenda zborurile dinspre si catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, unde aparitia unei noi tulpini de coronavirus mai contagioasa a determinat intrarea in lockdown a Londrei si a unei parti a Angliei. ''Ca guvern, avem datoria sa protejam cetatenii italieni…

- Israel, o tara cu mai putin de 9 milioane de locuitori, a depasit marti 2.000 de noi contagieri intr-o singura zi si se apropie vertiginos de pragul de 2.500. Acesta este pragul fixat de guvern pentru a impune noi restrictii, relateaza EFE. Ministerul Sanatatii a informat marti despre 2.279 noi cazuri…