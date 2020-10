Coronavirus: Catalonia închide barurile şi restaurantele timp de 15 zile Autoritatile din Catalonia au anuntat miercuri ca, incepand de joi seara, barurile si restaurantele vor fi inchise in aceasta regiune spaniola pentru o perioada de 15 zile, pentru a opri epidemia de COVID-19, transmit AFP si Reuters. Anuntul privind aceasta masura drastica survine dupa carantina partiala impusa la Madrid si alte restrictii ordonate in regiunile Andaluzia, Navarra sau Galicia, intr-o tara unde epidemia a facut deja peste 33.000 de victime. In Catalonia, restaurantele si barurile vor putea functiona doar pentru servicii de take-away si livrari la domiciliu, masuri 'dificile'… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

