Coronavirus: Bulgaria anunţă noi restricţii pentru a preveni răspândirea COVID-19 Guvernul bulgar, pana in prezent reticent la adoptarea restrictiilor asociate COVID-19, a decis miercuri inchiderea scolilor, a restaurantelor si a centrelor comerciale in conditiile in care spitalele sunt coplesite de explozia numarului cazurilor de infectare, informeaza AFP si BTA.



Masurile, destinate limitarii celui de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, vor intra in vigoare vineri seara si vor fi in vigoare pana la data de 21 decembrie, a anuntat ministrul Sanatații, Kostadin Angelov.



"Obiectivul este reducerea la jumatate a riscului de contaminare", a declarat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

