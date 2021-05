Compania aeriana britanica British Airways (BA) va proba pentru prima oara in lume un test antigen pentru COVID-19 cu rezultate in 25 de secunde, ca parte a unei analize pentru a facilita zborurile internationale, informeaza joi compania intr-un comunicat citat de EFE.



In comunicat, British Airways arata ca testul de saliva "Pelican Covid-19 Ultra Rapid", dezvoltat de compania canadiana de tehnologie medicala Canary Global, "poate detecta cazuri simptomatice si asimptomatice cu SARS-CoV-2, inclusiv variantele".



Testul pilot se va face pe echipajul unui avion al companiei,…