- ''Uniunea Europeana stie ca restul lumii priveste maniera in care se comporta Comisia. In cazul in care contractele si angajamentele sunt rupte, acest lucru ar fi extrem de daunator pentru un bloc comercial care se lauda cu respectarea legii", a declarat Ben Wallace, la un post TV.Potrivit oficialului…

- Ministrul Apararii din guvernul de la Londra, Ben Wallace, a avertizat Uniunea Europeana ca o blocare a exporturilor de vaccin impotriva coronavirusului ar fi „contraproductiva” și ar „dauna reputației” blocului european.

- Uniunea Europeana asteapta in trimestrul doi al acestui an in total circa 360 de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de la cele patru laboratoare ale caror vaccinuri au fost autorizate de Agentia Europeana a Medicamentului (EMA), a declarat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula…

- Comisia Europeana a anuntat, joi, ca prelungeste pana la sfarsitul lunii iunie mecanismul sau de control al exporturilor de vaccinuri impotriva COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza France Presse. Comisia Europeana a decis sa prelungeasca mecanismul de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID,…

- Australia vrea sa se asocieze cu alte tari pentru a pune presiune pe Uniunea Europeana in vederea livrarii dozelor planificate de vaccinuri impotriva COVID-19, a relatat marti postului de radio ABC, citat de dpa. Uniunea Europeana a sprijinit blocarea de catre Italia a unui lot de 250.000…

- Liderul grupului popular din Parlamentul European, Manfred Weber, a sugerat marti ca Uniunea Europeana nu trebuie sa excluda o posibila interzicere a exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 produse in statele membre, in urma disputei cu compania AstraZeneca, dupa ce aceasta a anuntat o reducere a numarului…

- Comisia Europeana a adoptat vineri un mecanism de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 produse in statele UE, pentru a impiedica iesirea din blocul comunitar a unor cantitati de vaccin care, in virtutea contractelor incheiate cu companiile farmaceutice, sunt destinate statelor membre.…

- Uniunea Europeana a anuntat ca a finalizat negocierile preliminare cu compania farmaceutica franceza Valneva pentru achizitia a pana la 60 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19, scrie agerpres . „Contractul preconizat cu Valneva ar oferi posibilitatea pentru toate statele membre UE sa achizitioneze…